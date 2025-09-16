Amasya'da Motosiklete Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kavşakta motosiklete çarpan otomobilin sürücüsünün kaçtığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. B.İ. yönetimindeki 06 BOM 791 plakalı otomobil, kavşakta B.T. yönetimindeki 05 ADE 667 plakalı motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletle birlikte savrulan sürücüsü B.T. yaralandı. B.İ. ise durmadan kaza yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından B.T. ambulansla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, B.İ.'yi kısa sürede yakaladı. Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.