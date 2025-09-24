Haberler

Amasya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Amasya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

AMASYA'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yüzevler Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 05 MA 0421 plakalı motosiklet, İ.Ç. kontrolündeki 05 AET 359 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayan M.A., yere düşüp ayağa kalktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı KGYS kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
