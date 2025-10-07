Haberler

Amasya'da Motosiklet Kazası: Berkay B. Yaralandı

Amasya'da Motosiklet Kazası: Berkay B. Yaralandı
Amasya'da tünelden kavşağa giren otomobile çarpmamak için ani fren yapan Berkay B.'nin motosikleti devrildi. Yaralanan Berkay B., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Ferhat Tüneli Valilik çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Berkay B., yönetimindeki 05 ADP 746 plakalı motosiklet seyir halindeyken, tünelden çıkıp dönüş yapmak isteyen Filiz Y. kontrolündeki 05 AEP 467 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Motosiklet devrilirken, Berkay B. ve yanındaki kişi yere düşerek sürüklendi. Berkay B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Berkay B., ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berkay B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
