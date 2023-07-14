Amasya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazada motosikletin bariyere çarparak devrildiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Sefa Alper (31) yönetimindeki 05 LE 976 plakalı motosiklet, Suluova Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
Sürücü ile motosikletin arkasında bulunan Yasin Kalaycı (36) ve Emre Aslan (28) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alper, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel