Amasya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Üç Yaralı

Güncelleme:
Amasya'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ebru O. ve yanındaki iki çocuk yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

AMASYA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ebru O. (37) ve yanındaki çocukları Ebru O. (10) ile Kerem O. (13) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Ebru O., yönetimindeki 60 ADE 385 plakalı motosiklet, Burakhan K., yönetimindeki 05 ADR 634 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kızı Ebru O. ile oğlu Kerem O. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
