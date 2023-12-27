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Amasya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

A.U. idaresindeki 20 AKH 571 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi Kemal Yamak Meydanı'nda K.C. yönetimindeki 05 ACN 081 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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