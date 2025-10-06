Amasya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler

Amasya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

E.O. idaresindeki 60 ADE 385 plakalı motosiklet, Amasya 12 Haziran Stadyumu mevkisindeki köprü girişinde B.K.'nın kullandığı 05 ADR 634 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin yola savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
