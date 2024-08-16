Amasya'da motosiklet ile bisikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza

AMASYA'da motosiklet ile bisikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi Olgun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Y.'nin(17) kullandığı 05 ACP 238 plakalı motosiklet, Fatih Coşkun'un kullandığı ve yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet ile çarpıştı. Kazada, her ikisi de yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Fatih Coşkun'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Şerife Serap KARA/AMASYA,