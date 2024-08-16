Amasya'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza

AMASYA'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi Olgun Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Y.'nin (17) kullandığı 05 ACP 238 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmek isteyen Fatih Coşkun'un kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Coşkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.