Amasya'da motosiklet hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı ve E.A. ile A.T.'yi gözaltına aldı. A.T. tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy, Mahsen, Harmanlar ve Hacıhasan mahallelerinde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarlarının ardından çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisi E.A. ve A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.