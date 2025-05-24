Amasya'da Motosiklet Hafif Ticari Araca Çarptı: Bir Yaralı

Amasya'da Motosiklet Hafif Ticari Araca Çarptı: Bir Yaralı
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Amasya'da hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, yavaşlayan aracın arkasından gelen motosikletin, sürücünün telefonuna bakması sonucu gerçekleşti. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'da yavaşlayan hafif ticari araca, motosiklet çarptı. Telefonuna baktığı iddia edilen motosikletli yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidine gelmeden yavaşlayan Şahabettin Ö. idaresindeki 55 EA 263 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen ve telefonuna baktığı iddia edilen Mert Hüseyin Ş. yönetimindeki 05 ABV 436 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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