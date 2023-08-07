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Amasya'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Suluova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Suluova Amasya Güncel Haberler

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