Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.D. idaresindeki 34 SR 5728 plakalı minibüs, Taşova-Ladik kara yolunun Destek mevkisinde, S.E'nin kullandığı 60 AH 334 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.