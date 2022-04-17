Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.D. idaresindeki 34 SR 5728 plakalı minibüs, Taşova-Ladik kara yolunun Destek mevkisinde, S.E'nin kullandığı 60 AH 334 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Amasya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Güncel

Minibüs, Taşova, Amasya, Güncel, Haberler

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