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Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı 55 AKN 765 plakalı Abdullah K. idaresindeki minibüs, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde, Mehmet K'nin kullandığı 05 LK 008 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Havza ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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