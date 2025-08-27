Amasya'da Meyve Hastalıklarıyla Mücadele Denetimleri

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında il genelindeki muhtelif bahçelerde incelemelerde bulundu.

Müdürlüğün ilgili birimlerince yapılan denetimlerde, Akdeniz meyve sineği ve elma iç kurdu zararlısına karşı yerleştirilen feromon tuzakların kontrollerini yaptı.

Yetkililer, tuzakların haftalık olarak düzenli şekilde kontrol edildiğini belirterek, üreticilerin verim kaybı yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.