Amasya'da Meydana Gelen İki Deprem Çorum'da da Hissedildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'teki 4,4, saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem Çorum'da da hissedildi.

Kent merkezi ve ilçelerinde deprem sırasında vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, Gümüşhacıköy ilçesindeki depremlerin kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Depremlerin ardından ilgili birimlerin çalışmalara başladığını belirten Çalgan, "Depremlerle ilgili henüz olumsuz bir bilgi intikal etmedi. Jandarma birimlerimiz köy muhtarlarıyla irtibat halinde. AFAD ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyüklüklerdeki depremlerden kaynaklı bir zarar beklemiyoruz ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.