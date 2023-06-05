Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün kenti vuran sağanak yağışta metrekareye 40 kilo yağış düştüğünü belirterek "Özellikle bu tür afetlerde olağanüstü yağış olarak ifade edilmektedir" dedi. Yağışların 5 gün daha süreceğinin beklendiğini vurgulayan Vali Masatlı, "Haftalık hava tahminleri göz önüne bulundurulduğunda önümüzdeki beş gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yoğun ve sağanak yağışlar beklenmekte olup halkımızca su baskını, sel, doğu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyorum" diye konuştu.

Vali Masatlı: " Amasya'da metrekareye 40 kilo yağış düştü, yağışlar 5 gün daha sürecek"

AMASYA - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün kenti vuran sağanak yağışta metrekareye 40 kilo yağış düştüğünü belirterek "Özellikle bu tür afetlerde olağanüstü yağış olarak ifade edilmektedir" dedi.

Yağışların 5 gün daha süreceğinin beklendiğini vurgulayan Vali Masatlı, "Haftalık hava tahminleri göz önüne bulundurulduğunda önümüzdeki beş gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yoğun ve sağanak yağışlar beklenmekte olup halkımızca su baskını, sel, doğu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyorum" diye konuştu.

Kışlacık köyünde sele kapılarak kaybolan Murat Ekşi'nin cansız beninin bulunduğunu, Zilal Şahin'i ise arama faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden Mustafa Masatlı, aynı köyün olduğu bölgede oluşan sel sebebiyle kapanması sonrası tek şeritten ulaşımın sağlandığı Amasya-Taşova karayolunun tamamen açılması için ekiplerin çalışmaya devam ettiğini ekledi.