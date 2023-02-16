Amasya'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için soba üretimi yapıyor.

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için soba üretimi yapıyor.

Sabah erken saatlerde işe koyulan öğrenci ve öğretmenler, depremzedelerin iç ve dış mekanlarda kullanabilecekleri sobalar imal etmek için akşam geç saatlere kadar çalışıyor.

Okul Müdürü Niyazi Şişik, AA muhabirine, depremin yol açtığı yaraların bir an önce sarılabilmesi için devlet ve millet işbirliğinde çalışıldığını söyledi.

Depremzedelerin acılarını yüreklerinde hissettiklerini belirten Şişik, "Ülkemizin geçirmiş olduğu afete bizim de katkımız olması adına öncelikle çocuklarımızın hazırlamış olduğu yardım kolilerini bölgeye ulaştırdık. Sonrasında soba işine başladık. Ürettiğimiz sobaların depremzedeleri ısıtması bizi mutlu edecek." diye konuştu.

Okulun Metal Teknolojisi Alan Şefi Fehmi Gider de "Kardeşlerimiz orada sıkıntı içindeyken biz evlerimizde uyuyamadık. Hemen organize olarak okul müdürümüzün liderliğinde çevreden bize destek olan firmalarla görüşerek gerekli desteği aldıktan sonra soba üretimine başladık. En kısa sürede bu kardeşlerimize ulaştırılmak üzere okulumuz bölüm öğretmenlerinden de diğer bölümdeki arkadaşlardan da hem maddi hem manevi destek alarak hızlı bir şekilde üretimimize devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Sungurcan Ateş de "Soba yapımına devam ediyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda depremzedelerimize sobalarımızı yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilecek 100 soba, cumartesi günü deprem bölgesine gönderilecek.