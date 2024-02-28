Amasya'da Mesire Alanında Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi
Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan mesire alanında yiyecek arayan bir tilkinin görüntüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tilki bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Amasya'nın Suluova ilçesinde mesire alanında yiyecek arayan tilkinin görüntüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Akdağ Yaylası'nda bulunan mesire alana gelen tilkinin, yiyecek aradığı görüldü. Bir vatandaş tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi.
Bir süre bölgede dolaşan tilki, gözden kayboldu.