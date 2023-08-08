Amasya'da Mera Alanında Yangın Çıktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde mera alanında çıkan yangın, ekiplerin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde mera alanında yangın çıktı. Korkutan alevler ekiplerin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Cürlü ve Kapancıağılı köylerinin kullandığı mera alanında meydana geldi. Geç saatlerde havayı aydınlatan alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Suluova Belediyesi itfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlık alana yayılmadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA