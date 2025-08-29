Amasya'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Amasya'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Taşova ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine, ekipler sepet yardımıyla kediyi güvenli bir şekilde ağacın tepesinden indirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Taşova Devlet Hastanesi bahçesinde bulan ağaçta kedinin mahsur kaldığını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler ağaca sepet yardımıyla ulaşarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
