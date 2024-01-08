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Amasya'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı

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Amasya'da otlarken kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçiyi kurtaramayan sahibi yardım istedi ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

AMASYA'da otlarken oüştüğü kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldrı.

Kentte yaşayan Cemal Çelik'e ait keçi otlarken tırmandığı kayalıklarda düşerek mahsur kaldı.3 gündür mahsur kalan keçisini kendi imkanları ile kurtaramayan Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kayalıklardan iple keçinin bulunduğu noktaya inen AFAD görevlileri 1 saatlik çalışma sonrası kontrollü bir şekilde kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cemal Çelik AFAD Yaşam Güncel Haberler

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