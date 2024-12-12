Amasya'da Maden Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Sürdürülüyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçedeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre bir işçi toprak altında kaldı.

İşçinin kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçiyi kurtarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.