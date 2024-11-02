Amasya'da liseli kriket oyuncuları milli takım aday kadrosuna çağrıldı

Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı'nın 3 sporcusu, milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Bolu'da 4-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen turnuvada Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı, Türkiye ikinciliğini kazandı.

Turnuvanın ardından Öncü Spor Kulübü oyuncuları ve Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Saliha Özkunduz ve Serra Saraç ile 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik, Kriket Kadınlar A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Afyonkarahisar'da 4-10 Kasım tarihlerinde yapılacak kampta milli takıma seçilme hayallerini gerçekleştirmek isteyen genç sporcular, antrenmanlarını antrenörleri Tuğçe Sahra Ünlü ve Bahtiyar Eser yönetiminde okulun spor salonunda sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin akademik faaliyetler yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlara yönelmelerini de teşvik ettiklerini söyledi.

Öğrencilere farklı branşlarda faaliyet göstermeleri konusunda destek verdiklerine işaret eden Davu, "Bunun meyvelerini de şükürler olsun aldık. Milli takım aday kadrosuna 3 öğrencimizin çağrılması bizi mutlu etti. İnşallah bu sayı artarak devam edecek." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en önemli özelliklerinden birinin öğrencilerin kültürel ve sosyal alanda da yetişmesini sağlamak olduğunu anlatan Davu, "Suluova'dan Kriket Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan 3 öğrencimiz inşallah kalıcı olur, alttan gelen kardeşlerine örnek olurlar." ifadesini kullandı.

Sporcuların hedefi kampta başarılı olup milli takıma girmek

Genç sporculardan Serra Saraç ise krikete beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri Tuğçe Sahra Ünlü ile Bahtiyar Eser'in teşvikiyle 4 yıl önce başladığını belirterek, "Kulüp olarak elde ettiğimiz Türkiye ikinciliğinden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca arkadaşlarımla milli takım aday kadrosuna çağrıldık. Hedefimiz burada kalıcı olmak." diye konuştu.

Saliha Özkunduz da hayali olan milli takım heyecanını yaşadığını vurgulayarak, "Bir sporcu olarak hayalim milli takım kadrosunda yer almaktı. Antrenörlerimizin eşliğinde bunun ilk adımını gerçekleştirdik. Hedefim milli takım kadrosunda uzun yıllar boyunca kalıp Türkiye'ye hizmet etmek. Devamında da akademik olarak devam etmek istiyorum." dedi.

Rüveyda Nur Cenik de 4 yıl önce başladığı krikette aday kadroya davet edilmekten dolayı büyük sevinç yaşadığını dile getirerek, "Milli takıma seçildiğimi duyduğumda çok mutlu oldum. Ailem de çok mutlu oldu, hocalarım beni tebrik etti. Bunun için çok uğraşmıştık. Kamp sürecinde başarılı olabilmek için yoğun şekilde antrenman yapıyoruz." şeklinde konuştu.