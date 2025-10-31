Amasya'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek kermesi

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Filistin'e destek kermesi düzenledi.

Veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan kermeste satılan yiyecek ve içeceklerden elde edilen gelir Filistin'e bağışlanacak.

Kermese katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, statları gezerek katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerin Filistin halkına destek olmak için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Katipoğlu, kermesten elde edilen gelirin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.