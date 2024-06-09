Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Lise Öğrencileri İçin Yabancı Dil Kursu Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle lise öğrencileri için yabancı dil kursu açtı. Kurs, İngilizce eğitimi almak isteyen 20 lise öğrencisine hizmet veriyor.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle lise öğrencileri için yabancı dil kursu açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen kursta, 20 lise öğrencisi İngilizce eğitimi alıyor.

Amasya Lisesi'nde haftanın 5 günü düzenlenen kursta dersler, İngilizce bilen 2 polis memurunun yanı sıra gönüllü bir İngilizce öğretmeni tarafından veriliyor.

Günde 2 saat düzenlenen kurs, toplam 120 saat sürecek.

Kursun koordinasyonunu sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü, ayrıca çeşitli materyal ile kaynak kitapları da temin ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, emniyet teşkilatıyla güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Yabancı dil eğitiminin, kişinin gelişimi için çok önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Türkmen, "Donanımlı, dış dünyayı bilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Kendilerini geliştirmek isteyen bütün çocuklarımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu projede emeği geçen herkese ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kursta gönüllü olarak ders veren İngilizce öğretmeni Gülselin Çelikdelen ise polise öğrencilere böyle bir fırsat sundukları için teşekkür ederek, kendilerinin de kursun amacına ulaşması için ellerinden gelen desteği verdiğini anlattı.

Kursun giriş seviyesinde başladığını belirten Çelikdelen, şunları kaydetti:

"Polis, sağ olsunlar bize çok güzel kaynak ve materyaller sağladı. Bizi böyle motive eden, öğrencilerimizin sevdiği ve güncel kaynaklarla daha da güzel şekilde derslerimizde ilerledik. İnşallah öğrencilerim İngilizceyi daha iyi öğrenecek. Belki bu şekilde bir meslek sahibi olacaklar, yurt dışına gitme fırsatı bulduklarında İngilizceyi kullanacaklar. O yüzden çok mutluyuz."

"Üniversitede dil okumayı düşünüyorum"

Kursa katılan Mehmet Taha Cücü de derslerden çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Seneye üniversitede dil okumayı düşünüyorum. Hedeflerim arasında üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gitmek de var." dedi.

İngilizce kursunun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kendilerine sunulan bir proje olduğunu dile getiren Cücü, "Bu projeye hocalarımız bizi seçti. Güzel bir ortam da oluştu, herkese çok teşekkür ederim. Bize çok yararlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya Eğitim Güncel Haberler

Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Bakmadan Geçme

GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title