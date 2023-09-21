Amasya'da Kuyumcuyu Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

Amasya'da kuyumcuya 14 ayar altınları 22 ayar diyerek bozdurup kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 ayar 17 bilezik ve 50 bin TL ele geçirildi.

AMASYA'da, kuyumcuya 14 ayar altınları 22 ayar diyerek bozdurup kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün kent merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Adana'dan gelen A.R.G. (54) ile Rize'den gelen B.D. (45), buluştukları Kuyumcular Çarşısı'nda 2 kuyumcuya girerek 22 ayar altın olduğunu söyledikleri 4 adet 14 ayar 66,39 gram altını bozdurup 94 bin 415 TL alarak ayrıldı. Bir süre sonra altınların düşük ayarda olduğunu fark eden kuyumcular, polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerindeki aramada 14 ayar 17 bilezik ve 50 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler A.R.G. ve B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.