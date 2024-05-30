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Amasya'da Kuyumcuya Düşük Ayar Altın Dolandırıcılığı

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Amasya'da kuyumcuya düşük ayar altınları 22 ayar olduğunu söyleyip bozdurarak dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

AMASYA'da kuyumcuya düşük ayar altınları 22 ayar olduğunu söyleyip bozdurarak dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün kent merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kastamonu'dan kente gelen Gülsüm K. (64) ve dini nikahla yaşadığı Sadık K. (69), Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumcuya girerek 22 ayar altın olduğunu söyledikleri bileziği bozdurup 48 bin 300 TL alarak ayrıldı. Bir süre sonra altınların düşük ayarda olduğunu fark eden kuyumcu İ.K., polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerindeki aramada 13 bilezik ve 48 bin 300 TL ele geçirildi.

Şüpheliler Gülsüm K. ve Sadık K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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