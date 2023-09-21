Amasya'da Kuyumculara Düşük Ayarlı Altın İddiasıyla Yakalanan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Amasya'da kuyumculara düşük ayarlı altını '22 ayar' diye satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Ancak kuyumcuların şikayetten vazgeçmesi üzerine şüpheliler serbest bırakıldı.

Amasya'da kuyumculara düşük ayarlı altını '22 ayar' diye satarak 90 bin TL'den fazla haksız kazanç elde ettikleri iddia eden 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye götürülürken gazetecilerin görüntülerini çekmesine tepki göstererek, "Basına haber veriliyor. Çok ayıp bir şey" diyen şüpheli, gazetecinin "Ayıp olan nedir?" sorusuna ise, "Masumiyet karinesi" cevabını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'ya Adana'dan gelen A.R.G. (54) ve Rize'den gelen B.D. (45), Kuyumcular Çarsısı'nda iki kuyumcuya girerek 22 ayar olduğunu söyledikleri 4 adet 14 ayar olan 66,39 gram düşük değerli altını bozdurdu. İki zanlı, alışveriş sonucu 94 bin 415 lirayı alarak dükkanlardan ayrıldı. Altınların düşük ayarda olduğunu anlayan kuyumcular polise başvurdu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekiplerin yaptığı araştırma neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 14 ayar 17 bilezik ve 50 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuyumcuların şikayetten vazgeçmesi üzerine zanlılar serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin görüntü çekmesine tepki göstererek, "Basına haber veriliyor. Çok ayıp bir şey" diyen B.D., bir gazetecinin "Ayıp olan nedir?" sorusuna "Masumiyet karinesi" cevabını verdi. - AMASYA