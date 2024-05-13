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Amasya'da kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp

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Amasya'da kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki koyunların 19'u telef oldu, 11'i kayboldu. Kurt saldırısında hayvanlarını kaybeden çoban, evlenme planlarının suya düştüğünü belirtti.

Amasya'da kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp

Sürüsü kurt saldırına uğrayan çoban: "Evlenmeyi planlıyordum. Çobana kız vermiyorlar"

AMASYA - Amasya'da kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki koyunların 19'u telef oldu, 11'i kayboldu.

13 hayvanını kurtarabilen Nurettin Kodak, yaklaşık 500 bin liralık zararı olduğunu belirterek yardım istedi. Hayvanlarını Kurban Bayramı öncesi satıp evlenmeyi düşünen 40 yaşındaki Kodak'ın hayallerini kurtlar kabusa çevirdi. Kodak, "Evlenmeyi planlıyordum. Çobana kız vermiyorlar" dedi.

19 kurbanlık koyun kurt saldırısı sonucu telef oldu

İl merkezine bağlı Helvacı Mahallesi'nde babasıyla birlikte yaşayan Nurettin Kodak, ağılında yemlediği sürüsünü dağlık alana saldı. Sokak köpeklerinin sesinden ürken koyunlar bir anda dağıldı. Hava kararınca sürüsünü bulamayan yetiştirici, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Aramalarda Sazköy'e yakın dağlık alanda 19 koyunun uğradıkları kurt saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. 13 hayvanını kurtarabilen yetiştirici, kayıp 11 hayvanını ise çabalarına rağmen bulamadı.

"Çobana kız vermiyorlar"

Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satmayı planlarken başına gelenlere çok üzülen Kodak, "Kurtlar en besili hayvanlarımı telef etti. Evlenmeyi planlıyordum. Hayallerim de hayvanlarım gibi telef ve hayal oldu. Kız istemeye gidildiğinde ne iş yaptığım soruluyor. Çobana kız vermiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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