Amasya'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerine kişisel güvenlik eğitimi vererek, güvenli internet kullanımı ve dijital riskler hakkında bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Eğitim sonrası pasta ikram edildi.

Amasya İL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerine kişisel Güvenlik Eğitimi verdi.

Fatih Cami bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, polis ekipleri çocukların kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları, karşılaşabilecekleri güvensiz durumlarda neler yapmaları gerektiği, güvenli internet kullanımı ve dijital risklere karşı alınacak önlemler gibi önemli konularda bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Eğitimlerin ardından, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Geleceğimizi İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında yaş pasta yapımı kursundaki gençler tarafından hazırlanan pastalar öğrencilerine ikram edildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.