Amasya'da kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye 16 bin lira ceza
Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.
Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye 16 bin lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin lira ceza uygulandı.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.