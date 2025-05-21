Amasya'da köy okulunu liselilerin 'tamir takımı' boyadı

AMASYA - Amasya'da 'tamir takımı' adıyla bilinen meslek lisesi öğrencilerinden oluşan ekip bir köy okulunun eskiyen duvarlarını gönüllü olarak boyayıp yeniledi.

Kızılkışlacık köyündeki ilkokul binasının eskiyen dış cephesinin yenilenmesi için gereken malzemeler bir firma tarafından karşılandı. Ardından kolları sıvayan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle binaya yeni bir görünüm kazandırmak için plan yaptı. Okulun duvarları hummalı bir çalışma sonucu yenilendi. Ayrıca bahçedeki oyun grupları da boyandı.

Örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attıklarını belirten inşaat teknolojisi alanı öğretmeni Sabri Bulut, gönüllü öğrencileriyle 3 yıldır çok sayıda okulu binasının yenilenmesini sağladıklarını söyledi.

Kendisinin de ilk ve ortaokul döneminde köy okulunda öğrenim gördüğünü hatırlatan öğrencilerden Musa Özbaş, "Bu okul binasının dış cephesinin boyasının yenilenmesi gerekiyordu. Hepsini yaptık. Para almıyoruz. Sadece eğitime destek sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Yaptıkları işler sayesinde deneyim kazandıklarına değinen 12. sınıf öğrencisi Yunus Emre Göl ise, "Bu yıl mezun oluyorum. Üniversite eğitimimi de inşaat alanında sürdürmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

Okul binaları yenilenen öğrenciler ve öğretmenleri, 'tamir takımı' ekibine teşekkür etti.