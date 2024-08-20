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Amasya'da Köpeği İple Sürükleyen Şahıs Serbest Bırakıldı

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Amasya'da bir kişi köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayarak sürükledi. Olayın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

AMASYA'da, köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.A., sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Amasya Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri köpeği tedavisi için alırken, E.A.'ya ise 1500 lira para cezası uygulandı.

Suluova ilçesi Ayrancı köyünde E.A., iple 05 ACK 836 plakalı kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Olayı gören motosiklet sürücüsü Ü.B., yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi. DHA'ya konuşan Ü.B., "Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği gördüm. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'Davara gitmiyor' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Tepki çeken görüntülerin ardından Amasya Valiliği harekete geçti. Vali Yılmaz Doruk'un talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeğe eziyet eden E.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "19 Ağustos 2024 Pazartesi günü bazı basın yayın organlarında yayınlanan, Suluova ilçemizde bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberde ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.A. yakalanarak hakkında gerekli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, şüpheliye gerekli idari yaptırım da uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

1500 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Amasya Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, Suluova Belediyesi'ne ait barınak görevlileri ve veteriner hekim, E.A'nın ikamet ettiği Ayrancı köyüne gitti. Ekipler tarafından gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından köpek barınağa görülmek üzere araca bindirilirken, sürücüye ise 1500 lira para cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amasya Hayvan Hakları Çevre Suç Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yalçın Karaduman:

Adalet bukadar işte Bravo

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