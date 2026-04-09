Amasya'da kontrolden çıkan otomobil durakta bekleyenleri korkuttu
Amasya'da kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağında bekleyenleri teğet geçerek bayrak direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin, otobüs durağında bekleyenleri teğet geçerek bayrak direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Türkistan Caddesi Hakimiyet Kavşağı'nda, S.S.A'nın kullandığı 05 AAL 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kavşakta ters yöne girerek o sırada otobüs durağında bekleyenlerin önünden geçen otomobil korkuya neden oldu. Bayrak direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza bölgedeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.