Amasya'da Kömür Tozu Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, kömür tozu yüklü bir tırın bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. (60) idaresindeki 60 ADR 291 plakalı kömür tozu yüklü tır, Durucasu köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın devrilmesi sonucu yola dökülen kömür tozu nedeniyle trafiğe kapanan yol, yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Tırın Amasya'nın Suluova ilçesinden yüklediği kömür tozunu Tokat'ın Erbaa ilçesine götürdüğü öğrenildi.
???????
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel