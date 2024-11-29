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Amasya'da Kış Mevsimi Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Amasya'da Kış Mevsimi Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı
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Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında düzenlenen Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı'nda, kış mevsimi hazırlıkları, trafik güvenliği ve olası kazaların önlenmesi üzerine önlemler ele alındı.

Amasya'da, Vali Önder Bakan başkanlığında trafik güvenliğinin sağlanması "Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bodur ve ilgili birimlerden temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Bakan, kış mevsiminin yaklaşmasıyla kar ve buzlanma gibi hava koşullarının trafik güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.

Hedeflerinin vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve olası kazaları en aza indirmek olduğunu vurgulayan Bakan, "Bu yüzden tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışarak, kış mevsimine dair hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

Toplantıda, yolların düzenli olarak temizlenmesi, trafik işaretlemelerinin güncellenmesi, araçların kış şartlarına uygun hale getirilmesi ve sürücülerinin bilgilendirilmesi gibi önlemler ele alındı.

Ayrıca, kış aylarında trafikteki kazaların önlenmesi için denetimlerin artırılması kararı da alındı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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