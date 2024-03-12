Amasya'da Kıbrıs gazileri İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Amasya'da yaşayan 7 Kıbrıs gazisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı. Gaziler, kentin tarihi mekanlarında İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdi. Klibin amacı farkındalık oluşturmak.
Amasya'da yaşayan 7 Kıbrıs gazisinin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.
Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.
Program kapsamında ayrıca 7 Kıbrıs gazisinin yer aldığı klip hazırlandı.
Gaziler, kentin tarihi mekanlarının önünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdi.
Farkındalık oluşturulmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada beğeniye sunuldu.