Amasya'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

Amasya'da meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazaların genellikle yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği ve ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü.

AMASYA'da, meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulu KGYS kameralarına yansıyan 16 farklı kazaların görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği ve ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntülerin sonunda, "Trafik ortamında yapılan bir kural ihlali pek çok insanın zarar görmesine neden olur. Lütfen trafik kurallarına uyalım, hayatta kalalım" ifadelerine yer verildi.

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