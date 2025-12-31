Haberler

Kayıp büyükbaş dronla bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Sarıkız köyünde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ve AFAD ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucunda yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu ve sahibine teslim edildi.

AMASYA'da kaybolan büyükbaş, jandarma ve AFAD ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Sarıkız köyünde yaşayan İmdat A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 1 büyükbaşının kaybolduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine köye Amasya İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hayvanın bulunabileceği alanlarda dron kullanarak arama-tarama faaliyeti yürüttü. Koordineli çalışmalar sonucunda kayıp büyükbaş ormanda tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi