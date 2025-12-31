Kayıp büyükbaş dronla bulundu
Amasya'nın Sarıkız köyünde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ve AFAD ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucunda yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu ve sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Sarıkız köyünde yaşayan İmdat A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 1 büyükbaşının kaybolduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine köye Amasya İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hayvanın bulunabileceği alanlarda dron kullanarak arama-tarama faaliyeti yürüttü. Koordineli çalışmalar sonucunda kayıp büyükbaş ormanda tespit edilerek sahibine teslim edildi.
Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA