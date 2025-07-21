Amasya'da Kaybolan 3 Büyükbaş Hayvan AFAD tarafından Bulundu

???????AMASYA(AA) -Amasya'nın Suluova ilçesinde kaybolan 3 büyükbaş hayvan AFAD tarafından termal kameralı dronla bulundu.

İlçenin Yüzbeyi köyünde Selahattin Topal, 3 büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri gece görüş ve termal özelliği bulunan dronla yaptıkları arama sonucunda kaybolan büyükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.