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Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçi, Kirazlıdere Mahallesi'nde kayalıklarda mahsur kalmıştı.

Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekibi tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Cemal Çelik kendisine ait olan bir keçinin, merkeze bağlı Kirazlıdere Mahallesinde, kayalıklarla mahsur kaldığını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu kayalıkta mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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