Amasya'da kavşakta üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Amasya'da D100 Karayolu Suluova Amasya kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekildikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Amasya'da kavşakta üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Suluova Amasya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Uğurlu yönetimindeki 38 AZ 038 plakalı otomobil, Savaş Yazma'nın kullandığı 52 AV 971 plakalı otomobil ve Tuğçe Toprak idaresindeki otomobil kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ferhat Uğurlu, Yaşar Doğruel, Tuğçe Toprak, Zeynur Toprak, Savaş Yazma ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Ferhat Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - AMASYA