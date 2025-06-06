Amasya'da Kavşakta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'da Kavşakta Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AMASYA'da kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Suluova Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. İslam G., idaresindeki 34 DRD 291 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Tarık Ş. (43), yönetimindeki 42 SP 001 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Nurdane G. (41), Tunahan A. (16), Ervanur G. (11) ve Tülay Ş. (39) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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