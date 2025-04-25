Amasya'da Kasten Öldürme Suçundan Baba ve Oğul Tutuklandı
Amasya'da jandarma, 'kasten öldürme' suçundan aranan baba ve oğulun yakalanması için düzenlediği operasyonla her ikisini de tutukladı.
AMASYA'da jandarma operasyonunda, 'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü baba ve oğlu yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 3 ay cezası bulunan A.O. (48) ve 7 yıl 4 ay ile hükümlü babası M.O. (68), dün evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel