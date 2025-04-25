Amasya'da Kasten Öldürme Suçundan Baba ve Oğul Tutuklandı

AMASYA'da jandarma operasyonunda, 'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü baba ve oğlu yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 3 ay cezası bulunan A.O. (48) ve 7 yıl 4 ay ile hükümlü babası M.O. (68), dün evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.