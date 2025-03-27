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Amasya'da Karpuz Yüklü Tırda 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, karpuz yüklü bir tırın dorsesindeki 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı ve göçmenler sınır dışı işlemleri için teslim edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, karpuz yüklü tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge Trafik İstasyonu önünde doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen karpuz yüklü tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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