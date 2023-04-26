Amasya'da kargaların kediye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında
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Amasya'da bir caddede kargaların saldırısına uğrayan kediyi vatandaşlar kurtardı.
Amasya'da bir caddede kargaların saldırısına uğrayan kediyi vatandaşlar kurtardı.
Şeyhcui Mahallesi Yoğurtcu Baba Caddesi'nde bir kedi, kargaların saldırısına uğradı.
Korkup ağaçların dibine saklanan kediyi, vatandaşlar kargaları kovalayarak kurtardı.
Öte yandan, kargaların kediye saldırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel