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Amasya'da kargaların kediye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında

Amasya'da kargaların kediye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında

Güncel Haberler

Amasya'da bir caddede kargaların saldırısına uğrayan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Amasya'da bir caddede kargaların saldırısına uğrayan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Şeyhcui Mahallesi Yoğurtcu Baba Caddesi'nde bir kedi, kargaların saldırısına uğradı.

Korkup ağaçların dibine saklanan kediyi, vatandaşlar kargaları kovalayarak kurtardı.

Öte yandan, kargaların kediye saldırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Amasya kedi Baba Güncel Haberler

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