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AMASYA'DA KARACALAR GÖRÜNTÜLENDİ

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AMASYA? da, ormanlık alanlarda bulunan karacalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AMASYA? da, ormanlık alanlarda bulunan karacalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Merzifon ilçesi sınırlarında yer alan doğal güzelliklere sahip Tavşan Dağı mevkiinde bir vatandaş fotoğraf çekilmek istediği esnada karacaları fark etti ve cep telefonu kamerasıyla su anları görüntüledi. Görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan iki karacanın kameraları fark etmesi ile korkarak kaçma anı yer aldı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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