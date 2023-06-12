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Amasya'da karacalar cep telefonuyla görüntülendi

Amasya'da karacalar cep telefonuyla görüntülendi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir dağda karaca görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir dağda karaca görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tavşan Dağı'na fotoğraf çekimi için giden bir kişi, iki karacayla karşılaştı.

Karacaları görüntülemek isteyen kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan karacaların daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

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