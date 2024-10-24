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Amasya'da Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Amasya'da Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
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Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu. Akdağ Yaylası ve çevresinde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu.

Şehir genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Suluova ilçesine bağlı Akdağ Yaylası ve köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10-15 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

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